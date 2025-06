Calciomercato Milan, Musah-Napoli dialoghi continui: ma c’è un ‘paletto’

Continuano i dialoghi tra Milan e Napoli per il possibile trasferimento di Yunus Musah in azzurro: ma c'è un paletto messo dai partenopei

Continuano i dialoghi tra Napoli e Milan per il possibile trasferimento di Yunus Musah. Lo statunitense nel corso dell'ultima stagione non ha trovato una grande costanza di rendimento, anche perché la fiducia ricevuta da Paulo Fonseca e Sérgio Conceicao è stata decisamente poca. Il duttile centrocampista ha giocato poco e quando lo ha fatto non ha praticamente mai brillato. Nonostante ciò Antonio Conte lo avrebbe espressamente richiesto come rinforzo per la stagione che verrà.