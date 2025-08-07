In quel caso, perso Musah, il Napoli si potrebbe tuffare su Fabio Miretti della Juventus. Vedremo se davvero lo statunitense resterà a disposizione di Allegri e se sarà ceduto.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Yunus Musah potrebbe restare in rossonero? Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, Massimiliano Allegri lo avrebbe apprezzato e sarebbe convinto di poterci lavorare. Per questo servirebbe un'offerta importante, più di 25 milioni di euro, per pensare a una possibile cessione durante questo mese di agosto (leggi qui). Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla proprio di Musah, del possibile ritorno di fiamma con il Napoli e dell'interesse del Nottingham Forest.
Secondo Di Marzio, infatti, i partenopei potrebbero tornare su Musah, ma gli inglese potrebbero offrire circa 30 milioni al Milan, un motivo che potrebbe anche determinare una chiusura breve della cessione da parte del Milan.
