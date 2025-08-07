PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Musah in Premier in tempi brevi? Le ultime da Di Marzio

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Musah in Premier in tempi brevi? Le ultime da Di Marzio

Calciomercato Milan, Musah in Premier in tempi brevi? Le ultime da Di Marzio
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan e Yunus Musah, conteso tra Napoli e Nottingham Forest. Le novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Yunus Musah potrebbe restare in rossonero? Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, Massimiliano Allegri lo avrebbe apprezzato e sarebbe convinto di poterci lavorare. Per questo servirebbe un'offerta importante, più di 25 milioni di euro, per pensare a una possibile cessione durante questo mese di agosto (leggi qui). Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla proprio di Musah, del possibile ritorno di fiamma con il Napoli e dell'interesse del Nottingham Forest.

Calciomercato Milan, Musah: il Nottingham Forest spinge. Pronta l'offerta

—  

Secondo Di Marzio, infatti, i partenopei potrebbero tornare su Musah, ma gli inglese potrebbero offrire circa 30 milioni al Milan, un motivo che potrebbe anche determinare una chiusura breve della cessione da parte del Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Thiaw: il piano rossonero è chiaro. I dettagli | PM NEWS>>>

In quel caso, perso Musah, il Napoli si potrebbe tuffare su Fabio Miretti della Juventus. Vedremo se davvero lo statunitense resterà a disposizione di Allegri e se sarà ceduto.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA