Calciomercato Milan, news sul futuro di Musah e Bondo. La situazione

Il calciomercato ha rivoluzionato il centrocampo del Milan. In proposito, Nicolò Schira ha aggiornato sulla situazione di Musah e Bondo via X

Redazione PM 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 12:31)

Il centrocampo è stato il reparto più ritoccato in casa Milan durante questo calciomercato estivo. Ceduto Reijnders, sono arrivati Ricci, Modric e Jashari. Potenzialmente una nuova mediana a 3 titolare. Non vanno però dimenticati Fofana e Loftus-Cheek, due ottimi centrocampisti. Il francese ha disputato una buona prima stagione in rossonero, il secondo - se dovesse ritrovare continuità dal punto di vista fisico - può rivelarsi una mezzala d'inserimento perfetta per il calcio di Allegri.