Calciomercato Milan, news sul futuro di Musah e Bondo. La situazione

Il calciomercato ha rivoluzionato il centrocampo del Milan. In proposito, Nicolò Schira ha aggiornato sulla situazione di Musah e Bondo via X
Il centrocampo è stato il reparto più ritoccato in casa Milan durante questo calciomercato estivo. Ceduto Reijnders, sono arrivati Ricci, Modric e Jashari. Potenzialmente una nuova mediana a 3 titolare. Non vanno però dimenticati Fofana e Loftus-Cheek, due ottimi centrocampisti. Il francese ha disputato una buona prima stagione in rossonero, il secondo - se dovesse ritrovare continuità dal punto di vista fisico - può rivelarsi una mezzala d'inserimento perfetta per il calcio di Allegri.
Calciomercato Milan, Musah può rimanere. Bondo via?
La situazione è dunque questa: 5 potenziali titolari a contendersi 3 maglie. Una situazione ideale, specialmente avendo una sola competizione da giocare. All'appello mancano Musah e Bondo, entrambi attualmente in rosa. Dato questo quadro, su di loro la dirigenza sta riflettendo in ottica calciomercato. In merito, Nicolò Schira ha dato un aggiornamento tramite il suo profilo X.