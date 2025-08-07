Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, news sul futuro di Musah e Bondo. La situazione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, news sul futuro di Musah e Bondo. La situazione

Calciomercato Milan, news sul futuro di Musah e Bondo. La situazione
Il calciomercato ha rivoluzionato il centrocampo del Milan. In proposito, Nicolò Schira ha aggiornato sulla situazione di Musah e Bondo via X
Redazione PM

Il centrocampo è stato il reparto più ritoccato in casa Milan durante questo calciomercato estivo. Ceduto Reijnders, sono arrivati Ricci, Modric e Jashari. Potenzialmente una nuova mediana a 3 titolare. Non vanno però dimenticati Fofana e Loftus-Cheek, due ottimi centrocampisti. Il francese ha disputato una buona prima stagione in rossonero, il secondo - se dovesse ritrovare continuità dal punto di vista fisico - può rivelarsi una mezzala d'inserimento perfetta per il calcio di Allegri.

Calciomercato Milan, Musah può rimanere. Bondo via?

—  

La situazione è dunque questa: 5 potenziali titolari a contendersi 3 maglie. Una situazione ideale, specialmente avendo una sola competizione da giocare. All'appello mancano Musah e Bondo, entrambi attualmente in rosa. Dato questo quadro, su di loro la dirigenza sta riflettendo in ottica calciomercato. In merito, Nicolò Schira ha dato un aggiornamento tramite il suo profilo X.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in attacco Vlahovic o Hojlund? Ecco la situazione >>>

Il testo del post recita: "Dopo la decisione del Milan di tenere Yunus Musah, i rossoneri hanno deciso di dare Warren Bondo in prestito. Il centrocampista parlerà del suo futuro con l'allenatore Allegri dopo la comunicazione ricevuta da Tare. Il Milan vuole prestare Bondo a un altro club di Serie A".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA