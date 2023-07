Calciomercato Milan – Per Musah mancano solo gli ultimi dettagli

Possibile che l'operazione di calciomercato per Musah al Milan si chiuderà per 18 milioni di euro più bonus. Un affare, insomma, non lontano dai 20 milioni di euro. Con l'acquisto del giovane centrocampista statunitense, il Diavolo supera i 100 milioni di euro di spesa garantita in questa sessione: con i bonus arriva quasi a 130.

Costerà 18 milioni, può giocare in due ruoli — Sottraendo i 70 milioni di euro incassati per Sandro Tonali, dunque, si arriva a un investimento importante, che i rossoneri sperano di ridurre grazie alle cessioni di agosto. Musah, intanto, non vede l'ora di arrivare al Milan. Ha rotto con il Valencia, da giorni si allena a parte. Vuole tornare in Italia (è cresciuto a Castelfranco Veneto, ha passaporto italiano) e giocare per il Milan.

Pioli lo aspetta a braccia aperte. Può utilizzarlo da mezzala nel 4-3-3, ruolo in cui anche il calciatore si vede meglio, o da mediano nel 4-2-3-1. La sua migliore qualità, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è la progressione palla al piede: l’americano è bravo ad accelerare in conduzione, creando superiorità e portandosi dietro due o tre avversari.

In fase difensiva, invece, può essere molto utile per recuperare palloni, intercettare, leggere le giocate e permettere al Milan di correre in transizione. Peccato che segni poco. Difensore, ecco l'ultima idea del Milan >>>