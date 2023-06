Calciomercato Milan – Centrocampo, c’è anche l’opzione Musah

Yunus Musah è un obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo in vista della prossima stagione. Ecco chi è il 20enne del Valencia

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan è a caccia di centrocampisti per ovviare alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, a tal proposito i rossoneri si sarebbero fatti avanti con il Valencia per Yunus Musah.