Calciomercato Milan – È il giorno di Musah: oggi visite e firma

Il 6 agosto , infatti, il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello - dopo due giorni di relax - in seguito alle fatiche della tournée statunitense. Così come Samuel Chukwueze , anche Musah avrà il primo contatto con il nuovo allenatore e con i nuovi compagni di squadra. Il centrocampista statunitense, classe 2002 , potrà essere testato nelle amichevoli che mancano prima dell'inizio del campionato.

Domenica a Milanello: tre amichevoli per testarne la forma

Nella fattispecie, Monza-Milan (martedì 8 agosto), Milan-Trento (mercoledì 9 agosto) e Milan-Novara (domenica 13 agosto). La 'rosea' ha ricordato come Musah potrà essere funzionale all’allenatore in un doppio ruolo. Ovvero, come uno dei due centrocampisti centrali in un 4-2-3-1, oppure allargandosi a fare la mezzala (destra o sinistra) nel nuovo 4-3-3 che Pioli sta studiando in questa pre-season. Nuovo attaccante, nomi e strategie del Milan >>>