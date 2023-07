Calciomercato Milan – Gattuso su Musah: “Un grande acquisto”

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta cercando molti profili da inserire nel proprio centrocampo. I rossoneri, infatti, potrebbero rivoluzionare tutto il reparto. Lo stop di Bennacer e la partenza di Tonali, lasciano Stefano Pioli scoperto dei titolari fissi della scorsa stagione. La dirigenza ha già portato a Milanello Loftus-Cheek. Il mediano ex Chelsea non basta. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport.