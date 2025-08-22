A riferirlo è stato 'Il Corriere della Sera', nella sua edizione di Bergamo, tramite un post pubblicato sul sito ufficiale. Secondo quanto riportato, infatti, quella tra i due club per il possibile trasferimento di Yunus Musah sarebbe una trattativa seria. L'operazione ha preso piede nelle ultime ore e ci sarebbero stati ulteriori contatti. Ora, però, non bastano più i 25 milioni di euro richiesti in partenza, in quanto i rossoneri ne vorrebbero 30. Ancora un'offerta ufficiale non sarebbe stata presentata, ma intanto il Diavolo ha messo in chiaro la propria posizione.