Continua la trattativa tra Milan e Atalanta per Yunus Musah. Il centrocampista rossonero, che nella prima fase della sessione estiva di calciomercato sembrava essere molto vicino al Napoli, in questi ultimi giorni è finito nel mirino del club orobico, allenato da Ivan Juric. Non che il Diavolo lo voglia svendere, anzi Massimiliano Allegri ha dimostrato di poterlo utilizzare, ma se dovesse arrivare una giusta offerta sicuramente sarebbe una delle pedine a cui rinunciare più facilmente. E, secondo le ultime indiscrezioni, quello con i nerazzurri sarebbe un affare serio, in una fase importante.
A riferirlo è stato 'Il Corriere della Sera', nella sua edizione di Bergamo, tramite un post pubblicato sul sito ufficiale. Secondo quanto riportato, infatti, quella tra i due club per il possibile trasferimento di Yunus Musah sarebbe una trattativa seria. L'operazione ha preso piede nelle ultime ore e ci sarebbero stati ulteriori contatti. Ora, però, non bastano più i 25 milioni di euro richiesti in partenza, in quanto i rossoneri ne vorrebbero 30. Ancora un'offerta ufficiale non sarebbe stata presentata, ma intanto il Diavolo ha messo in chiaro la propria posizione.
