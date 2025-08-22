Calciomercato Milan, Musah: trattativa ‘sospesa’ con l’Atalanta. Il punto

Calciomercato, la trattativa tra l’Atalanta e il Milan per Yunus Musah, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe al momento sospesa

La trattativa tra l’ Atalanta e il Milan per Yunus Musah , secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe al momento sospesa. La Dea avrebbe fatto sapere ai rossoneri di volere il centrocampista e di avere il gradimento del calciatore. Ora servirebbe attendere. Il Milan riterrebbe Musah un giocatore utile alla causa: Allegri, infatti, lo vorrebbe trattenere anche per la sua duttilità.

Musah, continua la rosea, potrebbe giocare in più ruolo nel nuovo Milan di Max: centrocampista centrale ed esterno desto a tutto campo, visto che è dotato di corsa e dinamismo importanti. Gli stessi motivi per cui l’Atalanta lo vorrebbe. Un altro motivo dello stop momentaneo della trattativa, sarebbe la valutazione di Musah: il Milan vorrebbe circa 30 milioni di euro, con l'Atalanta che vorrebbe abbassare la cifra, con una base fissa più bassa e magari accontentando i rossoneri con i bonus.