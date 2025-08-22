Calciomercato Milan, Musah: trattativa ‘sospesa’ con l’Atalanta. Il punto

La trattativa tra l’Atalanta e il Milan per Yunus Musah, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe al momento sospesa. La Dea avrebbe fatto sapere ai rossoneri di volere il centrocampista e di avere il gradimento del calciatore. Ora servirebbe attendere. Il Milan riterrebbe Musah un giocatore utile alla causa: Allegri, infatti, lo vorrebbe trattenere anche per la sua duttilità.
Musah, continua la rosea, potrebbe giocare in più ruolo nel nuovo Milan di Max: centrocampista centrale ed esterno desto a tutto campo, visto che è dotato di corsa e dinamismo importanti. Gli stessi motivi per cui l’Atalanta lo vorrebbe. Un altro motivo dello stop momentaneo della trattativa, sarebbe la valutazione di Musah: il Milan vorrebbe circa 30 milioni di euro, con l'Atalanta che vorrebbe abbassare la cifra, con una base fissa più bassa e magari accontentando i rossoneri con i bonus.
Secondo la rosea, la trattativa di calciomercato potrebbero riprendere quota dopo il primo turno della Serie A 2025-26.
