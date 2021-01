Calciomercato Milan – Musacchio va alla Lazio: cifre e dettagli | News

Musacchio lascia il Diavolo ma resta in Italia: futuro nella Capitale

Mateo Musacchio è l’ultimo nome in uscita dal Milan durante questa sessione invernale di calciomercato. Dopo le partenze di Léo Duarte (İstanbul Başakşehir), Andrea Conti (Parma) e Lorenzo Colombo (Cremonese), sta per essere ufficializzata anche la cessione di Musacchio alla Lazio. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Ieri Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, ha concluso l’affare con l’amico Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero. Musacchio, così come era già accaduto la scorsa estate con Pepe Reina, ha ottenuto la lista gratuita. Il Milan ha liberato, pertanto, gratis il calciatore argentino, classe 1990, a sei mesi dalla scadenza naturale del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Stamattina, per Musacchio, visite mediche presso la clinica ‘Paideia‘ di Roma, città nella quale è già arrivato ieri sera. Al superamento delle visite, il calciatore ex River Plate e Villarreal firmerà un contratto fino al prossimo 30 giugno. Con possibilità, però, di estendere il suo accordo per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2023. Nella Capitale, percepirà uno stipendio di 1,1 milioni di euro netti l’anno.

Numericamente, Musacchio sostituirà l’infortunato Luiz Felipe, con il quale, curiosità tirata fuori dal quotidiano romano, ebbe una discussione in un Milan-Lazio 1-0 del 13 aprile 2019. Calciomercato Milan: affare ‘last minute’, Maldini lotta con il Napoli. Vai alla news >>>