Calciomercato Milan – Musacchio e Gabbia destinati a restare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione in casa Milan, alla luce dell’imminente sessione di mercato, per quanto concerne la situazione della retroguardia a disposizione di Stefano Pioli.

Secondo la ‘rosea‘, resterà quasi sicuramente al Milan il giovane centrale Matteo Gabbia, che ormai viene considerato il primo cambio tra le ‘riserve’, e, molto probabilmente, resterà anche Mateo Musacchio, in scadenza di contratto, è vero, tra poco meno di un anno (30 giugno 2021), ma alle prese con un infortunio al ginocchio che lo farà rientrare non prima di ottobre.

DIFESA MILAN 2020-2021: ECCO CHI PARTE, CHI RESTA E CHI PUÒ ARRIVARE IN ROSSONERO >>>