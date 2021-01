Calciomercato Milan – Musacchio alla Lazio: ecco le cifre | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Musacchio alla Lazio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ci siamo. Mateo Musacchio è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Nelle ultime ore sono aumentate le voci relative all’approdo dell’argentino nella Capitale, confermate anche dalla non convocazione per la partita di stasera contro l’Inter.

Secondo quanto scritto da gazzetta.it, la Lazio darà al Milan un indennizzo intorno al milione di euro per liberare il difensore. Per Musacchio, invece, è pronto un contratto di sei mesi a 700.000 euro, con opzione per altre due stagioni a 1,4 milioni di euro. L’ex Villarreal è atteso nella giornata di oggi a Roma, mentre domani svolgerà le visite mediche. Calciomercato Milan: l’attaccante del futuro può arrivare dalla Francia. VAI ALLA NOTIZIA>>>