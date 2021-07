Calciomercato Milan – Muro Ajax per Tadic. Ma il Diavolo insiste

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Tadic giudicato incedibile dall'Ajax. Ma la proposta rossonera lo lusinga ed attrae molto ...

Daniele Triolo

Il Milan è interessato ad acquistare Dusan Tadic dall'Ajax in questo calciomercato estivo. Di quest'opportunità ne parlano tutti i maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il calciatore serbo, classe 1988, piace al Milan per la sua straordinaria duttilità nel ricoprire tutti i ruoli d'attacco (ama partire da sinistra, ma può giocare trequartista). Ma anche per esperienza, carisma (doti fondamentali per una squadra che tornerà a giocare in Champions League) e per i numeri collezionati negli ultimi tre anni ad Amsterdam.

Tadic è il capitano dell'Ajax, Nell'ultima stagione, ha segnato 22 gol e fornito 26 assist in 51 partite disputate tra Eredivisie, Champions ed Europa League e coppe nazionali. Un rendimento da top player. Comunque in calo rispetto a quanto Tadic aveva fatto vedere, per esempio, due anni fa. Fece faville sempre con la maglia dei 'Lancieri', in coppia con l'altro obiettivo del mercato rossonero, il marocchino Hakim Ziyech.

Il Milan non vuole aspettare agosto (così come nel caso del giocatore oggi al Chelsea) per affondare il colpo su Tadic. Lo vorrebbe subito. La proposta di ingaggio presentata al suo agente lusinga ed attrae Tadic. Si tratta di un contratto triennale da 4 milioni di euro netti a stagione, quasiil doppio rispetto ai 2,3 che percepisce in Olanda. Ma lo scoglio al felice esito dei negoziati è rappresentato dalla volontà dell'Ajax di non privarsi del suo giocatore.

Il direttore sportivo Marc Overmars nelle scorse ore ha smentito, categoricamente, che Tadic, sotto contratto con gli olandesi fino al 30 giugno 2023, sia in vendita. Viene reputato, dalla compagine di Amsterdam, un calciatore indispensabile e dunque non trattabile in sede di calciomercato. I rossoneri, comunque, insisteranno, consci di come queste dichiarazioni possano rientrare nel 'gioco delle parti'.

Ovvero, con la società che, per giustificarsi dinanzi ai tifosi di una cessione non contemplata, 'scarica' in sostanza la responsabilità di un'eventuale rottura sul calciatore. Tadic, firmando per il Milan, andrebbe a sottoscrivere il contratto più importante della sua carriera. Il calciomercato estivo è lungo e, dunque, Tadic-Milan resta una pista calda e da seguire con molta attenzione.