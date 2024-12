Calciomercato Milan – Obiettivo Mosquera: caratteristiche e curiosità

Ecco dove può ancora crescere e migliorare tanto

Buona struttura abbinata ad una discreta tecnica, l'obiettivo di calciomercato del Milan, ha scritto il quotidiano sportivo nazionale, è un giocatore essenziale. Preciso nei passaggi (90% di esito positivo), bravo nelle letture, micidiale nei duelli uno contro uno. Punti deboli? Sì, certo. Soprattutto per quanto riguarda la disinvoltura in impostazione. E deve imparare a sfruttare meglio le sue doti fisiche. Pur essendo alto 188 centimetri, per esempio, non è ancora un portento nel gioco aereo.