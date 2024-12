CALCIOMERCATO MILAN

Con Stefano Pioli, nel 2022, era stato uno dei cardini dello Scudetto rossonero ed era entrato nel giro della Nazionale inglese. Ora, però, è uscito dal giro dei titolari del Diavolo e da quello dei 'Tre Leoni'. Pertanto, andare via per lui potrebbe rappresentare un'occasione, nonché la soluzione, per rilanciare la sua carriera.

Due richieste in Italia, ben quattro in Inghilterra. Il Milan ... — Anche perché le richieste non gli mancano. Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come abbia fatto un sondaggio per lui il Napoli. Non è un mistero, poi, come Tomori piaccia - parecchio - alla Juventus. A 'Casa Milan', però, pensano che - in caso di cessione - sarebbe preferibile la pista estera.

In Premier League lo cercano Brighton, West Ham, Wolverhampton e Aston Villa. Il Milan conta, dunque, nell'eventualità di una separazione, di piazzare Tomori in patria a non meno di 20-25 milioni di euro. Chiaramente, però, anche il giocatore dovrà dire la sua sulle eventuali offerte.