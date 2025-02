Calciomercato Milan, Moretto svela i costi di Joao Felix: lo stipendio…

Un giorno di fuoco quello di ieri: la dirigenza rossonero ha chiuso tantissime operazioni, tre in entrata. Quella che ha fatto più clamore è stato quello di Joao Felix , in arrivo in prestito secco dal Chelsea. Matteo Moretto , esperto di calciomercato, ha pubblicato su X dei dettagli del colpo del calciomercato del Milan . Ecco di che si tratta.

"Joao Felix al Milan in prestito oneroso a 3 milioni di di base fissa più bonus per un totale di 5/5,5 milioni di euro". Poi Moretto chiarisce: "Il prestito fino a giugno è senza opzione di riscatto". Inoltre parla anche dello stipendio del portoghese che non sarà tutto pagato dal Milan: "Il Chelsea contribuisce a parte dello stipendio del portoghese". Se Joao Felix dovesse fare bene al Milan, è probabile che i due club si parlino a giugno per trovare una soluzione per il possibile riscatto da parte dei rossoneri.