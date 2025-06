Calciomercato Milan, Moretto: “Primi contatti per Xhaka. Vlahovic …”

Poi Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Theo Hernandez e su Darwin Nunez: "L'Atletico smentisce di aver fatto uno sforzo ulteriore per Theo in questa giornata. L'Atletico la sua offerta l'ha fatta qualche giorno fa, non è stata migliorata, è molto distante dalle richieste del Milan. Oggi non è un'operazione vicina a concludersi. Il Napoli ha avuto contatti concreti con Darwin Nunez. Ha preso informazioni in maniera importante".