Calciomercato Milan – Moretto: “Okafor firmerà domani fino al 2028”

Nella giornata odierna il Milan avrebbe chiuso a sorpresa il sesto innesto stagionale. La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe trovato l'accordo per portare a Milanello Noah Okafor, attaccante del Red Bull Salisburgo. Lo svizzero dovrebbe arrivare in città già questa sera per poi svolgere le visite mediche domani e apporre poi la firma sul contratto.