Calciomercato Milan, Moretto: “Maignan, primi contatti col Chelsea”

Calciomercato Milan, dopo il doppio arrivo di Massimiliano Allegri e Igli Tare, i rossoneri potrebbero cambiare molto. Anche i big sono in bilico nello specifico Theo Hernandez e Mike Maignan. I due francesi, infatti, non hanno ancora rinnovato i contratti in scadenza nel 2026 e potrebbero salutare questa estate se non si dovessero trovare i relativi accordi. Ecco le ultime novità da Matteo Moretto, esperto di mercato.