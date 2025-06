Rinnovo Maignan, il Milan ci crede: l'intenzione del portiere. Allegri ...

Calciomercato Milan, riparte la trattativa per il rinnovo di Maignan — A dicembre 2024, infatti, Milan e Maignan avevano trovato un'intesa sul rinnovo, con uno stipendio di circa 5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Poi, però, per via dell'eliminazione della Champions League e per qualche brutta prestazione di Maignan, il discorso si è arenato.

Da quel momento, le parti non si sono più risentite ma prossimamente i rossoneri contano di riallacciare i rapporti con gli agenti di Maignan per discutere del rinnovo. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare sta telefonando agli agenti di tutti i giocatori del Milan per fare un punto in vista della prossima stagione. Chi non ha voglia di rimanere in rossonero dovrà portare un’offerta concreta per andare via, al Milan resteranno solo i giocatori che realmente hanno intenzione di sposare il progetto di rilancio della squadra.

Con l'arrivo di Allegri, molti big avranno un motivo in più per restare e lo stesso Maignan non ha intenzione di lasciare Milano. L'allenatore livornese è consapevole dell’importanza del classe 1995 all’interno dello spogliatoio e vuole il sostegno dei big in questa risalita verso il vertice. Lo stesso Maignan al termine della stagione, che ha portato il Milan a chiudere all’ottavo posto fuori dalle competizioni europee, ha parlato di voglia di rivalsa per la prossima stagione. In rossonero?