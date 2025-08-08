Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moretto: “Liberali ha rifiutato il rinnovo: il motivo”

Mattia Liberali AC Milan
Calciomercato Milan, in un video su YouTube Matteo Moretto ha dato aggiornamenti sulla situazione legata a Mattia Liberali
Tra i tanti temi che interessano il calciomercato del Milan, uno in particolare ha tenuto banco negli ultimi giorni. Si tratta della situazione relativa a Mattia Liberali. Il fantasista classe 2007 è destinato ad andare al Catanzaro con la seguente formula: trasferimento a titolo gratuito con il 50% sulla futura rivendita a favore del Milan.

Già negli scorsi giorni l'affare sembrava chiuso, quando nella dirigenza si sono iniziati a fare dei ragionamenti. Tale formula prevede che i rossoneri non perdano totalmente il controllo del giocatore, eppure per qualcuno sembrava troppo poco. In proposito, ha dato alcuni aggiornamenti Matteo Moretto - esperto di calciomercato - all'interno di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Liberali ha rifiutato il prolungamento del contratto

Le parole di Moretto: "Il Milan non ha dato ancora l'ok alla cessione di Liberali al Catanzaro a titolo gratuito, ma nelle ultime ore le parti stanno lavorando forte per sbloccare l'affare. Il Milan vorrebbe che Liberali rinnovasse il suo contratto prima di andare via, ma il giocatore continua a dire di no al prolungamento perché crede che il Milan si sia mosso in ritardo e non sente il feeling giusto per rinnovare. Liberali vuole solo il Catanzaro e dopo gli ultimi contatti l'operazione dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore".

La dirigenza rossonera, a quanto pare, si è mossa troppo tardi per proporre il rinnovo. Si tratta nuovamente di un episodio di cattiva gestione del ragazzo da parte della società, dopo che lo scorso anno non c'è stata chiarezza sul suo impiego. Liberali, infatti, ha fatto la spola tra Primavera e Milan Futuro senza mai riuscire a trovare continuità.

