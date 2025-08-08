Calciomercato Milan, Moretto: “Liberali ha rifiutato il rinnovo: il motivo”

Liberali ha rifiutato il prolungamento del contratto

Le parole di Moretto: "Il Milan non ha dato ancora l'ok alla cessione di Liberali al Catanzaro a titolo gratuito, ma nelle ultime ore le parti stanno lavorando forte per sbloccare l'affare. Il Milan vorrebbe che Liberali rinnovasse il suo contratto prima di andare via, ma il giocatore continua a dire di no al prolungamento perché crede che il Milan si sia mosso in ritardo e non sente il feeling giusto per rinnovare. Liberali vuole solo il Catanzaro e dopo gli ultimi contatti l'operazione dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore".