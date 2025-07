Milan, Estupinan il prescelto per essere il terzino titolare a sinistra? I rossoneri devono chiudere almeno un colpo per fascia visto che a sinistra c'è stata la partenza di Theo Hernandez e a destra il mancato riscatto di Walker. Per Estupinan, secondo le ultime di mercato, la dirigenza rossonera vorrebbe spendere meno di 20 milioni di euro totali.