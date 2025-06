Calciomercato Milan, Moretto e Romano: “Jashari, ecco l’offerta”

"Il Milan ha presentato la prima offerta ufficiale al Brugge per Ardon Jashari proprio nelle ultime ore: 25 milioni di euro più 5 di bonus", ha scritto Moretto ('ESPN') in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'. "Il club belga chiede intorno ai 35 milioni di euro, come ha anticipato Sacha Tavolieri. Su Jashari ci sono anche altri club europei".