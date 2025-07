"Oggi Jashari è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma non è cambiato molto. Il Milan continua ad avere una fiammella di speranza. Il giocatore sta tentando in tutti i modi di farsi liberare alle cifre del Milan (32,5 più bonus). Il Milan continua a tenere viva la possibilità di Jashari senza pensare ad oggi a un rilancio". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto anche sul Milan: le ultime su Ardon Jashari e Doué dello Strasburgo nel video sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.