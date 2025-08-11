Calciomercato Milan, Moretto: “De Winter a 20 milioni”. Poi una rivelazione

"E così i rossoneri hanno virato sull'alternativa De Winter. Nel giro di poche ore è stato chiuso questo affare. Accordo verbale con il Genoa a 20 milioni di euro totali, con bonus compresi facilmente raggiungibili . Al calciatore pronto un contratto da 1,7 milioni di euro netti a stagione . Ricordiamo che il 15% di questa operazione andrà alla Juventus che aveva una percentuale sulla futura rivendita", ha spiegato il giornalista.

"Per la definizione totale dell'affare De Winter manca semplicemente lo scambio dei documenti, atteso per le prossime ore, e poi il calciatore avrà l'ok per viaggiare destinazione Milano per le visite mediche. Tutto fatto comunque, De Winter sarà presto un nuovo calciatore del Milan. Se il Milan cercherà un altro difensore centrale? Ad oggi le indicazioni che abbiamo è che il Milan non andrà su un altro centrale e che quindi con De Winter il reparto è al completo", ha chiosato Moretto.