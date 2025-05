Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno al Milan di Alvaro Morata, che però sul piatto avrebbe una doppia offerta. L'attaccante spagnolo, infatti, si è trasferito come noto nel corso della sessione invernale di calciomercato al Galatasaray, in Turchia, a causa del cambio di allenatore da parte del club rossonero. Vi abbiamo parlato nella giornata di ieri dei possibili pro e contro del ritrovare Massimiliano Allegri, che lui ha avuto come allenatore anche alla Juventus. In ogni caso sono emerse alcune indiscrezioni sul suo futuro che devono essere assolutamente prese in considerazione.