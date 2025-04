Calciomercato Milan, Morata: spunta una nuova destinazione a sorpresa

Calciomercato Milan, Morata potrebbe cambiare di nuovo squadra in estate? Ecco la sua possibile nuova destinazione. Le ultime novità

Come riportato da todofichajes.com, il futuro di Álvaro Morata potrebbe essere tutto da scrivere. Sull'attaccante del Milan, in prestito al Galatasaray, ci potrebbe essere l'interesse del Getafe per la prossima sessione di calciomercato. L'attaccante spagnolo, si legge, avrebbe più volte rivelato di volere finire la sua carriera proprio al club spagnolo: "Vorrei restituire al presidente del Getafe tutto l'affetto che mi hanno messo quando avevo 13 anni. Il mio cuore mi chiede di godermi di nuovo un anno o due lì", riporta il sito.