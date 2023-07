Calciomercato Milan – Morata vuole i rossoneri: le ultime notizie

Calciomercato Milan: Morata spinge per arrivare in rossonero — Morata, infatti, vuole giocare, da protagonista, in Champions League con il Milan, club che, in passato, già lo ha tentato più volte. In Via Aldo Rossi hanno apprezzato molto la disponibilità del giocatore a vestire la maglia rossonera a partire dalla stagione 2023-2024. Perché l'affare Morata entri nel vivo, però, bisognerà prima far quadrare tutti i conti.

Morata è pronto a rinunciare al suo ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione: se il Milan gli proporrà un contratto quadriennale, con scadenza 30 giugno 2027, a lui sta bene prenderne 5. Qualora, poi, potesse usufruire anche dei benefici del Decreto Crescita, al Milan il suo stipendio lordo peserebbe ancora di meno in bilancio.

Nel rinnovo di contratto che Morata ha siglato, di recente, con l'Atlético Madrid, poi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, le parti hanno inserito una clausola rescissoria da 20 milioni euro. Il Diavolo, però, non vorrebbe pagarla e, al contrario, per il cartellino del giocatore, autore di 15 gol e 3 assist in 45 partite nell'ultima stagione con i 'Colchoneros', vorrebbe sborsarne 12.

Ingaggio da 5 milioni: va trovato l'accordo con l'Atlético Madrid — Il Diavolo monitora sempre la situazione di Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham e anch'egli nel mirino della Roma, ma la voglia matta di Milan di Morata, in questo momento, sta facendo la differenza. La palla, ora, passa tra i piedi di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, responsabili del mercato rossonero.

Tocca a loro fare la prima mossa, consapevoli di come, nella Saudi Pro League, l'Al-Ettifaq, la cui guida tecnica è stata affidata a Steven Gerrard, vorrebbe fare ponti d'oro allo spagnolo. Per lui, infatti, pronta un'offerta di ingaggio da 30 milioni di euro netti. a stagione. Per ora, però, Morata è più convinto dal Milan che dai soldi dell'Arabia Saudita. Milan, il bomber lo porta Moncada: ecco chi è >>>