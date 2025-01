Calciomercato Milan, Morata ad un passo dal Galatasaray: formula a sorpresa. E le cifre …

Siamo ormai alla stretta finale da parte del Galatasaray per prelevare Alvaro Morata dal Milan . L'attaccante spagnolo, che non avrebbe mai gradito gli atteggiamenti di Sérgio Conceicao e forse anche quelli di Paulo Fonseca , si è guardato intorno alla ricerca di una nuova destinazione. Anche perché allo stesso tempo il club rossonero si è fiondato con insistenza su Santiago Gimenez del Feyenoord , il cui arrivo inevitabilmente rischia di chiudere la porta al numero '7'.

Le ultime informazioni in merito le ha fornite Gianluca Di Marzio, tramite un aggiornamento sul proprio profilo 'X' e nel live di calciomercato presente sul sito di 'Sky Sport'. Secondo quanto riferito, infatti, ci sarebbe la stretta finale del Galatasaray in queste ore. Quanto alla formule si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Un'operazione che porterà quindi i rossoneri a salutare Alvaro Morata dopo un solo anno di permanenza. Un epilogo assolutamente imprevedibile dopo l'arrivo in grande stile in estate.