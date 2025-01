Sono ore decisive per il trasferimento di Alvaro Morata dal Milan al Galatasaray: ecco cosa manca davvero per la chiusura dell'affare

Quelle che si stanno vivendo sono ore davvero decisive per il trasferimento di Alvaro Morata dal Milan al Galatasaray. Nella giornata di giovedì 30 gennaio, infatti, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia delle trattative avanzate tra i due club per il passaggio dell'attaccante spagnolo. Evidentemente qualcosa non ha funzionato con Paulo Fonseca prima e con Sérgio Conceicao poi e questo lo ha spinto ad aprire ad una nuova destinazione. Fabrizio Romano, che aveva dato la notizia in esclusiva, è tornato a fornire aggiornamenti.