Da qualche settimana a questa parte si parlava di un possibile trasferimento di Alvaro Moratadal Milan al Como, anche se nella trattativa era coinvolto anche il Galatasaray. L'attaccante spagnolo, infatti, nella finestra invernale di calciomercato, ha deciso di cambiare aria andando a giocare in Turchia in prestito. Questo anche per la scelta societaria di cambiare allenatore in corsa, non condivisa dall'esperto iberico. Al di là di ciò, nonostante l'arrivo di Massimiliano Allegri per lui si è prospettato subito un passaggio sulle sponde del Lario, per altro visto di buon occhio dall'ex Juventus.