Calciomercato Milan, Morata-Como: giornata decisiva. C’è una deadline

Nella giornata odierna Nicolò Schira aveva dato questo aggiornamento di mercato in merito all'attaccante iberico: "L'Al Qadsiah è il club saudita che vuole Alvaro Morata e sta cercando di dirottare l'accordo tra l'attaccante e Como, che non ha ancora ricevuto il via libera dal Galatasaray per chiudere l'operazione. Il prestito di Morata al Gala scade a gennaio e chiedono 8-10 milioni di euro come indennizzo".