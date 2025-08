Alvaro Morata, attaccante del Milan, potrebbe non giocare al Como nel corso della prossima stagione, ma nell'Al Qadsiah. Il centravanti rossonero, in prestito tuttora al Galatasaray, sembrava essere molto vicino al club lariano nel corso delle passate settimane. La posizione della società turca, con cui il contratto scade il prossimo gennaio, ha però bloccato tutto, anche perché non vorrebbero lasciarlo partire tanto facilmente. L'accordo deve essere raggiunto tra gli anatolici e i rossoneri, che però al momento non avrebbero trovato una quadra.