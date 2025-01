Il Monza sarebbe in pressing per Luka Jovic, attaccante in uscita dal Milan: Adriano Galliani avrebbe infatti fissato un ultimatum

Il Monza, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in pressing per Luka Jovic, attaccante in uscita dal Milan. Negli ultimi mesi, infatti, il serbo ha avuto davvero pochissimo spazio. Prima, con Paulo Fonseca, non è mai di fatto scattata la scintilla, che già non era vivissima con Stefano Pioli, il quale comunque lo ha impiegato decisamente di più. Non solo, perché anche sotto la gestione tecnica di Sèrgio Conceicao ha faticato. Solo nell'ultimo match contro la Juventus è stato schierato per 10', ma solo perché il Diavolo era in grandissima difficoltà e aveva bisogno di quanti più attaccanti in campo.