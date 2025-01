Calciomercato Milan, Schira: “Il Monza ha chiesto informazioni per Jovic”

Calciomercato Milan - Jovic in partenza: andrà in Brianza?

Questo nonostante sia entrato in campo, all'Allianz Stadium di Torino, per disputare gli ultimi minuti di Juventus-Milan 2-0 di campionato. Sono appena 88 i minuti giocati, in stagione, da Jovic in 4 presenze di Serie A. Complici le scelte tecniche e l'infortunio che lo ha portato all'operazione nello scorso mese di novembre.