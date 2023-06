Calciomercato Milan – Moncada accelera per Tielemans a parametro zero

Il dirigente del Milan Geoffrey Moncada avrebbe accelerato per Youri Tielemans, liberatosi a parametro zero dal Leicester

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci che vedrebbero Youri Tielemans come obiettivo concreto del Milan . Il centrocampista belga è retrocesso questa stagione con il Leicester e questo ha contribuito alla sua volontà di lasciare il club a parametro zero senza rinnovare.

Secondo quanto riferito da 'Sports Zone', Geoffrey Moncada avrebbe accelerato le operazioni per portarlo in rossonero, cercando di colmare il gap rispetto alle dirette concorrenti. Youri Tielemans preferirebbe il progetto del Milan a quello della Roma e avrebbe anche un'offerta dal Galatasaray, ma gradirebbe giocare in un campionato competitivo. LEGGI ANCHE: Milan, passo indietro nella corsa al bomber della Ligue 1 >>>