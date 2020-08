Calciomercato Milan – Al Monaco nuovo slancio per Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese in trattativa per far ritorno al Milan. Bakayoko ha già giocato in rossonero, con profitto (42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con un gol nel derby), nella stagione 2018-2019 in prestito dal Chelsea.

In maglia ‘Blues‘ Bakayoko non ha mai convinto. Ecco perché, la scorsa estate, ha deciso di rilanciarsi al Monaco, club in cui tutto, per lui, era cominciato. Fu protagonista infatti nel 2017 nella squadra che vinse la Ligue 1 davanti al PSG e che poi realizzò una bella cavalcata in Champions League. In quell’occasione, arrivò fino alle semifinali della competizione europea.

Bakayoko, nel Principato, ha trascorso una buona stagione dal punto di vista personale, nonostante le tante difficoltà del club monegasco. Tutto questo in un’annata non proprio tranquilla, tra esoneri in panchina ed una pandemia, quella da coronavirus, che, di fatto, ha cancellato un terzo del campionato francese 2019-2020.

L’ultima presenza di Bakayoko su un terreno di gioco è data 7 marzo 2020. La sfida era Nizza-Monaco, persa 2-1 dai biancorossi, ma soltanto nel recupero, dove il poderoso centrocampista transalpino fu uno dei migliori della squadra ospite. È stato punto fermo della squadra sia con Leonardo Jardim sia con Roberto Moreno, che ha sostituito il portoghese in corso d’opera.

Bakayoko ha rivestito i panni di leader del Monaco, risvegliando un gruppo che, se non ci fosse stata la pandemia, probabilmente avrebbe continuato a scalare posizioni nella classifica del massimo campionato francese. Lui, però, la sua missione personale l’ha centrata: si è riproposto ad ottimi livelli ed ora è pronto per il Milan. SI ALLONTANA, INVECE, FLORENTINO LUÍS DAL DIAVOLO >>>