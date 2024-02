Calciomercato Milan – Mirante vuole restare: preso un incontro con Furlani

Il mercato non è solo acquisti e cessioni, ma anche rinnovi di contratto. Il Milan non lavoro solo sui colpi e pensa a prolungare la permanenza di alcuni giocatori anche per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Mirante, portiere rossonero, avrebbe espresso la sua volontà di rimanere, almeno per un altro anno, con la maglia del Diavolo.