Calciomercato Milan – Mirante potrebbe continuare l’avventura in rossonero

Nonostante non abbia giocato nessuna partita con il Milan, Antonio Mirante potrebbe continuare la sua avventura in rossonero

Arrivato al Milan lo scorso ottobre, Antonio Mirante ha accettato con grande umiltà di ricoprire il ruolo di terzo portiere nella squadra di Stefano Pioli . Come si può ricordare, l'ex calciatore della Roma, svincolato, è stato messo sotto contratto dalla società in quanto il Milan , in quel momento della stagione, aveva il solo Tatarusanu a disposizione, complice l'infortunio di Maignan al polso.

Ad un mese esatto dalla scadenza del suo contratto, secondo quanto ci risulta non è da escludere che Antonio Mirante possa continuare la sua avventura al Milan. Un po' come per Junior Messias, anche per il calciatore prossimo ai 39 anni ci sarà un incontro tra la dirigenza e l'agente per delineare il suo futuro. Centravanti, derby con l'Inter alle porte: le ultime news di mercato >>>