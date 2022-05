Calciomercato Milan – Le ultime sul futuro di Junior Messias | PM News

Junior Messias e un futuro ancora tutto da delineare: ecco cosa ha scoperto la redazione di 'pianetamilan.it' sul calciatore brasiliano

Come già anticipato, Junior Messias non è di proprietà del Milan, bensì del Crotone. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile trasferimento al Monza, neo promosso in Serie A, ma secondo quanto ci risulta al momento non ci sono particolari novità riguardo il futuro del calciatore di Belo Horizonte. In ogni caso, il classe 1991 è piaciuto alla dirigenza in questa stagione. Dunque non è assolutamente da escludere che il calciatore possa essere riscattato dal club calabrese, magari con uno sconto sul prezzo concordato l'estate scorsa (2,6 milioni di euro con diritto di riscatto a 5,4 milioni più 1 di bonus). Centravanti, derby con l'Inter alle porte: le ultime news di mercato >>>