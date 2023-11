Calciomercato Milan – Napoli pronto a inserirsi nella corsa a Miranda

La pazza idea che sta circolando in queste ore riguarda un obiettivo dichiarato del Milan, ovvero Juan Miranda, terzino sinistro di proprietà del Betis Siviglia. Il classe 2000 va in scadenza a giugno e con una cifra simbolica da versare nelle casse del club spagnolo si potrebbe anticipare il suo ingaggio a gennaio. Ad oggi resta in pole il Milan che è molto avanti sul giocatore, ma in casa Napoli il nome di Miranda inizia a girare. LEGGI ANCHE:Segui qui il LIVE testuale del match Milan-Borussia Dortmund >>>