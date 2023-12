Il Milan è molto attivo sul mercato, Furlani e Moncada vogliono rinforzare la rosa. Uno degli obiettivi dichiarati della dirigenza è Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia. Il giocatore ha già un accordo per l'arrivo a Milano a giugno, mese in cui scadrà il suo contratto, ma i dirigenti rossoneri vogliono anticipare a gennaio l'approdo in squadra. Una mossa delle ultime ore del club spagnolo sembrerebbe avvicinare questa ipotesi.