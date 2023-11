Calciomercato Milan – Miranda: il ds del Betis a Milano, ma…

Continua il lavoro del Milan sul calciomercato : i rossoneri, dopo un lavoro importante in estate, potrebbero intervenire sulla rosa anche a gennaio. La dirigenza potrebbe concentrarsi su alcuni ruoli lasciati 'scoperti': la punta, il centrocampista e il vice Theo Hernandez. Per quest'ultimo, il nome del prescelto sembrerebbe essere già chiaro: parliamo di Juan Miranda terzino in scadenza al Betis Siviglia. Il giocatore potrebbe anche arrivare tra pochi mesi al Milan . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, Miranda difficile a gennaio

Come riportato da calciomercato.com, sugli spalti di San Siro per Milan-PSG era presente anche Ramón Planes, direttore portivo del Betis Siviglia. Tutto lasciava presagire un summit con il Milan che però non ci sarebbe stato, almeno in forma ufficiale. Miranda e il Milan sarebbero vicini a un accordo per un contratto di 5 anni a due milioni a stagione. A gennaio trattativa col Betis che sarebbe complessa: l’idea sarebbe quella di non andare oltre i 3 milioni di spesa, con Miranda che vorrebbe arrivare al Milan già durante il calciomercato di gennaio.