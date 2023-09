Dalla Spagna riferiscono come Rafa Mir stia spingendo per lasciare il Siviglia e trasferirsi al Milan in questo calciomercato

Fabio Barera Redattore

Come noto, nelle ultime ore il Milan avrebbe individuato in Rafa Mir l'attaccante per la stagione 2023/2024. Sfumato Mehdi Taremi, che sembrava essere l'obiettivo principale, il Diavolo avrebbe sondato diversi profili, arrivando fino al centravanti classe 1997 del Siviglia.