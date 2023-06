Calciomercato Milan – Sogno Milinkovic-Savic: è derby con l’Inter

Calciomercato Milan, a Pioli piace da sempre Milinkovic-Savic — Milinkovic-Savic, ha sottolineato 'Tuttosport', piace a tantissime squadre, sia in Serie A sia all'estero. In Italia, però, ci sono due allenatori che lo hanno accompagnato nei suoi primi anni nel nostro Paese. Uno è Stefano Pioli (Milan), l'altro è Simone Inzaghi (Inter). Entrambi lo hanno inserito nella propria lista desideri.

Chiariamo subito: non è detto che uno dei due venga accontentato dal suo club. Trattare con Lotito non è mai semplice e, per lasciar partire Milinkovic-Savic, nonostante il solo anno di contratto rimasto con la Lazio, chiede non meno di 30-35 milioni di euro.

Milan e Inter, poi, dovranno muoversi nel calciomercato estivo con 'cautela'. Milinkovic-Savic, al contrario, non è un giocatore che si potrà prendere con 'formule fantasiose' o in prestito con diritto di riscatto. Per questo rossoneri e nerazzurri monitorano la situazione, ma valutano anche altre piste.

Il Milan esplora le occasioni di mercato, guardando ai giocatori in scadenza il 30 giugno (come Daichi Kamada, bloccato) o il 30 giugno 2024 (come Guido Rodríguez del Betis), ma anche a giovani talenti come Lazar Samardzic (classe 2002, tedesco dell'Udinese).

Già nel 2018 il Diavolo provò a prenderlo con Elliott: no di Lotito. E ora? — L'Inter, invece, è tra il pallino Davide Frattesi (martedì sera i dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno cenato con Giovanni Carnevali del Sassuolo) e il vecchio pallino Franck Kessié. Inzaghi vorrebbe Milinkovic-Savic nella Milano nerazzurra, ma la politica di autofinanziamento imposta da Steven Zhang non sembra aiutarlo in tal senso. Più facile arrivare a Frattesi.

E il Milan? Può davvero arrivare a Milinkovic-Savic in un questo calciomercato estivo? Già nel 2018 i rossoneri presentarono un'offerta monstre a Lotito per lui. Era il primo Milan di Elliott, con la famiglia Singer pronta a fare un maxi-investimento per il serbo, ma Lotito disse di no. Oggi la situazione è diversa. Seppur ancora bramato da Pioli, Milinkovic-Savic potrebbe non arrivare perché il Diavolo vuole differenziare gli investimenti su più profili che possano innalzare il tasso tecnico della squadra.

Difficilmente, quindi, il Milan metterà 35 milioni di euro su Milinkovic-Savic, così come invece, un anno fa, Paolo Maldini e Frederic Massara avevano fatto per comprare Charles De Ketelaere dal Bruges. Milan e Juventus in lotta per il bomber >>>