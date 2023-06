Calciomercato Milan – Lotta con la Juventus per il bomber: le ultime

Ultimo saluto ieri pomeriggio al Duomo di Milano per Silvio Berlusconi, proprietario del Milan per oltre trent'anni (1986-2017) scomparso lunedì mattina all'età di 86 anni presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano. Il club rossonero, per rispetto del suo ex Presidente, ha sospeso tutte le attività - istituzionali e social - nella giornata di lutto nazionale proclamata dal Governo per la dipartita di Berlusconi. Da oggi, però, in Via Aldo Rossi si ricomincerà a fare sul serio: c'è un mercato da condurre a tutta birra.