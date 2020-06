Calciomercato Milan – Milik, il Napoli apre all’addio: le parole di Giuntoli

CALCIOMERCATO MILAN – Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco del Napoli, andrà in scadenza di contratto tra un anno, il 30 giugno 2021, con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. Milik, pertanto, in caso di mancato accordo con la società campana per il rinnovo, potrebbe essere ceduto al termine dell’attuale stagione. La conferma è arrivata, ieri, dalle parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, prima del match Verona-Napoli, poi vinto 0-2 dagli azzurri di Gennaro Gattuso anche grazie ad un gol di Milik.

“Stiamo parlando con il suo entourage da un po’, vediamo perché ci sono ancora delle partite. Le parti stanno valutando che fare. Al momento non c’è ancora accordo e se non verrà trovato sarà messo sul mercato, mentre se lo troveremo saremo felici di tenerlo”, ha detto Giuntoli, in esclusiva, ai microfoni di ‘DAZN‘, su Milik. E sul valore di mercato dell’ex Ajax, ha infine aggiunto: “Un calciatore bravo vale sempre molti soldi”. PER IL DIAVOLO, PERÒ, LA PRIMA SCELTA È SEMPRE UN’ALTRA >>>