Calciomercato Milan – Presto summit con l’agente di Jovic: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, ha scelto Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo in forza al Real Madrid, quale bomber per la stagione 2020-2021. Secondo quanto riferito, in esclusiva, da ‘calciomercato.it‘, presto Fali Ramadani, agente di Jovic ed anche di Ante Rebic e Nikola Milenkovic, arriverà presto in Italia per incontrare la dirigenza rossonera.

Sono continui, infatti, i contatti tra le parti: è possibile che il Real Madrid accetti la formula del prestito per cedere Jovic, pagato 60 milioni di euro un anno fa ma che alla 'Casa Blanca' ha giocato e convinto davvero poco.