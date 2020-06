Calciomercato Napoli – Juventus o Milan? La decisione di Milik | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – C’è ancora aria di festa, a Napoli, per la conquista della Coppa Italia 2020. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, nella finale dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma, hanno battuto la Juventus ai calci di rigore: il penalty decisivo è stato tirato da uno degli uomini più discussi del momento, il centravanti polacco Arkadiusz Milik.

Discusso perché, come noto, il bomber ex Ajax, classe 1994, andrà in scadenza di contratto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis tra un anno, il 30 giugno 2021 e, almeno stando alle informazioni sinora in possesso della stampa, Milik non sembrava intenzionato a prolungare il suo accordo con la società campana.

Questo anche perché Juventus, Milan ed altre squadre straniere, tra cui l’Atlético Madrid, stanno premendo su di lui e sul suo entourage in vista di un trasferimento per la stagione 2020-2021. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata: la conquista del trofeo con il Napoli, il ritrovato feeling con Gattuso, l’ambiente ed i compagni di squadra ed i rinnovi di Dries Mertens e Piotr Zielinski avrebbero fatto cambiare idea al polacco.

Secondo quanto riferito da 'Il Mattino' oggi in edicola, infatti, sarebbero in programma degli incontri tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, Milik ed il suo procuratore per parlare del rinnovo del contratto. Presumibilmente, qualora il suo stipendio fosse alzato agli standard dei big della squadra partenopea, Milik rimarrebbe volentieri sotto il Vesuvio.