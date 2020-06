Calciomercato Milan – Milik, aumenta la concorrenza: c’è anche il Tottenham

CALCIOMERCATO MILAN – Con ogni probabilità Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan alla fine di questa stagione. Per questo motivo, i rossoneri dovranno cercare un sostituto in vista del prossimo anno. Sono molti i nomi accostati al club di via Aldo Rossi, uno tra questi quello di Arkadiusz Milik. Il polacco, in scadenza con il Napoli nel 2021, ha però moltissimi estimatori: la Juventus segue le sue tracce, ma anche l’Atletico Madrid si è inserito prepotentemente nelle ultime ore. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ non è però finita qui, perché anche il giocatore interessa anche al Tottenham.

